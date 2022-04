Katharina Gander heisst die Leiterin des neuen Fachbereichs Soziale Stadtentwicklung, der infolge der Neuausrichtung des Bereichs Stadtentwicklung im Departement Kulturelles und Dienste entstanden ist. Katharina Gander tritt ihre Stelle mit einem Pensum von 80 Prozent am 1. September an.

Im Herbst 2021 hat die Stadt Winterthur darüber informiert, dass sie sich zukünftig noch konsequenter auf die Bedürfnisse einer nachhaltigen Stadt ausrichtet. Im Fokus stehen dabei die Themen Smart City, Winterthur als Wirtschaftsstandort sowie Soziale Stadtentwicklung (Medienmitteilung vom 10. September 2021). Einhergehend mit dieser Neuausrichtung erfolgte auch eine Anpassung der internen Strukturen. Im neu geschaffenen Fachbereich Soziale Stadtentwicklung will die Stadt in Zukunft das Zusammenleben einer vielfältigen Bevölkerung im Fünf-Minuten-Quartier und die sozialräumliche Entwicklung stärker in den Vordergrund stellen.

Katharina Gander wird ab September diesen neuen Fachbereich in einem Pensum von 80 Prozent leiten. Die Winterthurerin ist eine kompetente, in Themen der Sozialen Stadtentwicklung sehr gut vernetzte Fachperson und verfügt über langjährige Führungserfahrung in verschiedenen Organisationen. Als langjährige Geschäftsleiterin der Wohnbaugenossenschaft Gesewo hat Katharina Gander wegweisende Entwicklungsprojekte aufgegleist und umgesetzt und mit verschiedenen Stakeholdern tragfähige Lösungen zu sozialen Themen erarbeitet. Als ehemalige Gemeinderätin bringt Gander zudem ein tiefes Verständnis für politische Prozesse und ein entsprechendes Netzwerk mit. Das Departement Kulturelles ist überzeugt, mit ihr eine Persönlichkeit verpflichtet zu haben, die die strategische Neuausrichtung der Sozialen Stadtentwicklung wirkungsvoll unterstützen wird.