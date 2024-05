Leiter Personalamt verlässt die Stadt Winterthur

Der Leiter des Personalamts, Pascal Hirt Locher, verlässt die Stadtverwaltung Winterthur und wird neuer Direktor von Human Resources Management der Stadt Zürich.

Pascal Hirt Locher ist seit rund elf Jahren bei der Stadtverwaltung Winterthur tätig. Begonnen hatte er seine Karriere 2013 als Personalleiter des Departements Finanzen. 2018 wurde er stellvertretender Leiter des Personalamts unter der damaligen Amtsleiterin Eva Schwarzenbach. Nach deren Rücktritt 2020 wählte der Stadtrat Pascal Hirt Locher zum neuen Leiter Personalamt.

Unter Hirt Lochers Amtsleitung realisierte die Stadtverwaltung einige wichtige Projekte im Personalwesen. So gelang die operative Umsetzung der Personalrechtsrevision, bei der Hirt Locher die grundlegende Überarbeitung der Lohnsystematik verantwortete. Ebenfalls wurde ein neues Absenzen- und Casemanagement implementiert als auch eine neue HR-Strategie eingeführt. Als ständiges Mitglied der Task Force sorgte Hirt Locher während der Covid-19-Pandemie dafür, dass die Stadt Winterthur alle bundesrätlichen Vorgaben umsetzte und einhielt. Mit seinem Team trieb Hirt Locher mehrere Initiativen parallel voran. Bei der Digitalisierung der städtischen HR-Dienstleistungen wurden bedeutende Fortschritte erzielt. Ebenso gelang in Zusammenarbeit mit dem Finanzamt die komplexe Ausschreibung für ein neues Enterprise Resource Planning System (ERP). Dieses Softwareystem unterstützt die Automatisierung sowie die Prozesse in den Bereichen Finanzen sowie Personalwesen und wird am 1. Januar 2025 in Betrieb genommen. 2023 wurde unter Hirt Locher die Fachstelle für Behindertenrecht ins Leben gerufen und die gesamte HR-Organisation der Stadt Winterthur grundlegend überprüft.

Pascal Hirt Locher verlässt die Stadt Winterthur im November 2024 und wird zukünftig als Direktor von Human Resources Management Zürich tätig sein. Der Stadtrat dankt ihm für seine ausserordentlichen Leistungen und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.

Eine Nachfolge ist noch nicht definiert. Die entsprechende Stellenausschreibung wird publiziert.