Leiter Informatikdienste verlässt die Stadtverwaltung

Christian Manser, Leiter der Informatikdienste der Stadt Winterthur, verlässt die Stadtverwaltung per Ende Juni 2026 auf eigenen Wunsch. Der Stadtrat bedauert den Entscheid und dankt Christian Manser für sein wertvolles Engagement.

Christian Manser hat seine Stelle als Leiter der Informatikdienste (IDW) und CIO der Stadt Winterthur am 1. Dezember 2023 angetreten. Als Kompetenzzentrum und Komplettanbieter für Informatik und Telekommunikation verantworten die IDW die IT-Infrastruktur der gesamten Stadtverwaltung. Damit betreuen sie nicht nur die klassischen Verwaltungsbereiche, sondern auch die städtischen Blaulichtorganisationen, die Wasser- und Stromversorgung, Stadtbus sowie die städtischen Alterszentren und Schulen. Die IDW beschäftigen rund 80 Mitarbeitende.

In seiner Funktion verantwortete Christian Manser neben dem operativen IT-Geschäft diverse Projekte zur Weiterentwicklung der städtischen Informatik. Dazu gehört etwa das Projekt «Wintop», in dem über 3000 Arbeitsplätze erfolgreich auf Windows 11 und Office 2021 umgestellt wurden. Daneben war Christian Manser federführend bei der Erarbeitung und Etablierung eines Konzeptes für ein stadtweites ICT-Risikomanagement. Damit können künftig die Risiken im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) systematisch erkannt und verringert werden. Während seiner Amtszeit haben die IDW zudem die Digitalisierung der Stadtverwaltung gemeinsam mit den städtischen Organisationseinheiten wesentlich vorangetrieben.

Christian Manser hat sich entschieden, die Stadt Winterthur per 30. Juni 2026 zu verlassen, um die Chance zu nutzen, eine Geschäftsführungsposition in der Privatwirtschaft zu übernehmen. Der Stadtrat bedauert den Entscheid und dankt ihm für seine äusserst kompetente Arbeit und sein wertvolles Engagement. Für die Zukunft wünscht er Christian Manser alles Gute. Die notwendigen Schritte für die Nachfolgelösung wurden in die Wege geleitet.