Leiter Amt für Baubewilligungen verlässt die Stadt

Thomas Jung, Leiter des Amts für Baubewilligungen der Stadt Winterthur orientiert sich neu. Der Stadtrat dankt Thomas Jung für seine wertvolle Arbeit und sein Engagement. Seine Stelle wird öffentlich ausgeschrieben.

Thomas Jung hat am 1. November 2021 seine Stelle als Leiter des Amts für Baubewilligungen angetreten, das damals noch Baupolizeiamt Winterthur hiess. Zuvor war der diplomierte Architekt ETH für das Hochbauamt des Kantons Zürich tätig gewesen. Zu seinen Aufgaben in Winterthur gehörten die personelle, finanzielle und organistorische Führung des Amts für Baubewilligungen. Zudem war er Mitglied der Geschäftsleitung des Departements Bau und Mobilität.

Thomas Jung führte diese Aufgaben mit Sorgfalt und Geschick aus. Trotz einer steigenden Zahl an Baugesuchen konnten die vom Parlament gesetzten Zielvorgaben bezüglich Bearbeitungszeit eingehalten werden. Zudem hat Thomas Jung das Amt organisatorisch weiterentwickelt und zukunftsfähig aufgestellt sowie verschiedene Digitalisierungs- und Modernisierungsprojekte angestossen und begleitet.

Thomas Jung hat sich entschieden, die Stadt Winterthur zu verlassen. Der Stadtrat dankt Thomas Jung für seine wertvolle Arbeit und sein Engagement. Die Stelle wird öffentlich ausgeschrieben. Sein Stellvertreter Benjamin Stadler übernimmt interimistisch die Leitung des Amts für Baubewilligungen.