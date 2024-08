Leerwohnungsziffer sinkt weiter

Am 1. Juni 2024 standen 83 Wohnung in der Stadt Winterthur leer oder zum Kauf. Die Leerwohnungsziffer sank damit im Vergleich zum Vorjahr von 0,19 auf 0,14 Prozent. Neu haben Einfamilienhäuser einen grösseren Anteil am Leerstand.

Die Leerwohnungsziffer in der Stadt Winterthur setzt ihren Trend fort und sinkt weiter. Am 1. Juni 2024 standen von insgesamt 58’649 Wohnungen in Winterthur gerade einmal 83 Wohnungen leer. Das entspricht einem Anteil von 0,14 Prozent. Im Jahr 2023 lag der Wert noch bei 0,19 Prozent. Auffällig ist, dass in diesem Jahr sechs Einfamilienhäuser leer stehen – eine deutlich höhere Zahl als in den Vorjahren.

Grosse und kleine Wohnungen schwer zu finden

Bei den leer stehenden Wohnungen zeigen sich keine strukturellen Änderungen zum Vorjahr. Nach wie vor gibt es mehr Leerstand bei den Drei-Zimmer-Wohnungen (29 Wohnungen) als bei kleineren und grösseren Wohnungen. Wohnungen mit fünf oder mehr Zimmern sind weiterhin schwer zu finden (7 Wohnungen). Auch die Zahl der leer stehenden Ein-Zimmer-Wohnungen liegt mit 12 Wohnungen tief.

Leerwohnungsziffer im Kanton leicht steigend

Im Kanton Zürich ist die durchschnittliche Leerwohnungsziffer zum 1. Juni 2024 leicht höher als im Vorjahr. Am stärksten war der Anstieg der Leerwohnungsziffer im Umland von Winterthur, sowie im Furrtal. In den Städten Zürich und Winterthur ist der Anteil leerer Wohnungen nach wie vor am tiefsten.

Wohnbautätigkeit

Die Zahl neuer Wohnungen in Winterthur nimmt ähnlich stark zu wie in den letzten Jahren. Ende 2023 gab es in Winterthur 678 Wohnungen mehr als am Ende des Vorjahres – ein Anstieg um 1,17 Prozent. Auch in den nächsten Jahren ist mit einer regen Bautätigkeit in Winterthur zu rechnen.