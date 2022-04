Mit der Veranstaltung «Wie werde ich digital fit? – Internet, E-Mail, Social Media» will die Fachstelle Alter und Gesundheit zusammen mit Pro Senectute Kanton Zürich die digitale Kompetenz der Winterthurer Seniorinnen und Senioren stärken.

Viele ältere Menschen bewegen sich gekonnt in den digitalen Räumen und nutzen Smartphones und Computer so selbstverständlich wie die jüngeren Generationen. Andere möchten gerne ihre private Administration am Computer erledigen, E-Mails verschicken oder mit den Enkeln Fotos austauschen, wissen aber nicht recht, wie das funktioniert. An der Veranstaltung der Reihe «Lebensfragen im Alter» vom Dienstag, 3. Mai 2022, erhalten Seniorinnen und Senioren Tipps und Tricks, wie sie sich im digitalen Raum zurechtfinden können. Pro Senectute Schweiz informiert über Gefahren, Trends und Möglichkeiten der digitalen Kommunikationstechnologie. Der regionale Seniorinnen- und Senioren-Verband Winterthur (RSVW) stellt seinen Computertreff vor und die Jugendinfo Winterthur spricht über die Jugendjobbörse, die Generationen zusammenbringt, indem Jugendliche Seniorinnen und Senioren zum Beispiel ihr Handy erklären und zeigen, wie man Apps herunterlädt, Fotos weiterleitet oder den Fahrplan der SBB bedient.

Die Veranstaltungsreihe «Lebensfragen im Alter» wird von der städtischen Fachstelle Alter und Gesundheit in Zusammenarbeit mit Pro Senectute Kanton Zürich organisiert. In öffentlichen Vorträgen werden jeweils altersspezifische Themen und aktuelle Fragestellungen zum Altern aufgegriffen. Ziel ist es, der älteren Bevölkerung der Stadt Winterthur eine Informationsgrundlage zu bieten, damit sie auf dieser Basis autonome Entscheide fällen und ihr eigenes Altern möglichst selbstbestimmt gestalten kann.