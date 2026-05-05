Lebensfragen im Alter: Wie komme ich nachts zur Ruhe?

Guter Schlaf ist wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Doch gerade ältere Menschen sind häufig von Schlafproblemen betroffen: Das Einschlafen fällt schwer, die Nächte sind unruhig oder der Schlaf ist wenig erholsam. Die Veranstaltung «Lebensfragen im Alter» am 12. Mai 2026 widmet sich dem Thema «Schlaf» und zeigt, wie sich dieser verbessern lässt.

Schlaf, Gesundheit und Gedächtnis hängen zusammen und verändern sich im Alter. Die Neurowissenschaftlerin Caroline Lustenberger zeigt auf, welche Prozesse während des Schlafs im Körper ablaufen und wie diese mit Wohlbefinden und Gedächtnisleistung zusammenhängen. Sie erläutert zudem, wie sich der Schlaf im Alter verändert und welche Faktoren die Schlafqualität beeinflussen.

Die Pflegeexpertinnen Anna Konrad und Alessia Neff geben einen Überblick über häufige Schlafprobleme und -störungen im Alter und wie diese erkannt werden können. Zudem erläutern sie, welchen Einfluss Krankheiten und Medikamente auf den Schlaf haben und stellen konkrete Ansätze zur Verbesserung der Schlafqualität vor.

Zum Schluss steht die praktische Anwendung im Zentrum: Karin Brüll, Fachperson Gesundheitsförderung und Prävention, vermittelt einfache Entspannungsübungen, die Körper und Geist zur Ruhe bringen. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, ausgewählte Übungen direkt vor Ort auszuprobieren.

Die Veranstaltungsreihe «Lebensfragen im Alter» wird von der städtischen Fachstelle Alter und Gesundheit in Zusammenarbeit mit Pro Senectute Kanton Zürich organisiert. In öffentlichen Vorträgen werden altersspezifische Themen und aktuelle Fragestellungen rund ums Älterwerden aufgegriffen. Ziel ist es, der älteren Bevölkerung eine Informationsgrundlage zu bieten, damit sie ihr eigenes Altern möglichst selbstbestimmt gestalten kann.

Lebensfragen im Alter: «Für en tüüfe, gsunde Schlaf – Wie komme ich nachts zur Ruhe?» Dienstag, 12. Mai 2026, 14 bis 16 Uhr; Alte Kaserne, Technikumstrasse 8, Eintritt frei Nächste Veranstaltung: Dienstag, 22. September 2026; «Was, wenn das Geld nicht reicht? Finanzielle Unterstützung im Alter»

Weitere Informationen unter www.stadt.winterthur.ch/lebensfragen