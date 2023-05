Mit der Veranstaltung «Im Alter Gutes tun? Was Sie über Freiwilligenarbeit wissen müssen» zeigt die Fachstelle Alter und Gesundheit gemeinsam mit Pro Senectute Kanton Zürich auf, wie man sich nach dem Berufsleben für die Gesellschaft engagieren kann.

Ältere Menschen sind heute länger gesund und nehmen häufig weit über das Pensionsalter hinaus aktiv am gesellschaftlichen Leben teil. Wer in jüngeren Jahren wegen Beruf oder Familie wenig Zeit hatte, findet im Alter viele Möglichkeiten, sich sinnstiftenden Tätigkeiten zu widmen.

An der Veranstaltung der Reihe «Lebensfragen im Alter» vom Dienstag, 16. Mai 2023, erhalten Seniorinnen und Senioren Informationen zu Möglichkeiten des freiwilligen Engagements.

Benevol Winterthur zeigt auf, weshalb sich Freiwilligenarbeit lohnt, wie man eine Tätigkeit findet, die zu einem passt und welche Rechte und Pflichten Freiwillige haben. Ein möglicher Einsatzort für Freiwillige, der an der Veranstaltung vorgestellt wird, sind die städtischen Alterszentren. Hier leisten Freiwillige eine wertvolle Ergänzung zur professionellen Pflege und Betreuung. Wer sich eher für die jüngere Generation interessiert, kann sich auch als «Klassen-Seniorin» oder «Klassen-Senior» einbringen. Pro Senectute Kanton Zürich erzählt über das Programm «Generationen im Klassenzimmer», das den Kontakt zwischen Jung und Alt fördert. Zudem berichtet ein «Klassen-Senior» über seine Erlebnisse mit den Schülerinnen und Schülern.

Die Veranstaltungsreihe «Lebensfragen im Alter» wird von der städtischen Fachstelle Alter und Gesundheit in Zusammenarbeit mit Pro Senectute Kanton Zürich organisiert. In öffentlichen Vorträgen werden jeweils altersspezifische Themen und aktuelle Fragestellungen zum Altern aufgegriffen. Ziel ist es, der älteren Bevölkerung der Stadt Winterthur eine Informationsgrundlage zu bieten, damit sie ihr eigenes Altern möglichst selbstbestimmt gestalten kann.