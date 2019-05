Aventron AG Die Firma Aventron AG mit Sitz in Münchenstein produziert Strom aus erneuerbaren Energien. Sie betreibt mehr als 200 Wasser-, Wind- und Solarkraftwerke in der Schweiz sowie in Europa. Die Gesamtleistung dieser Anlagen beträgt knapp 500 Megawatt. Die Investition Winterthurs stammt aus dem 90 Millionen-Rahmenkredit für den Kauf von Anlagen und/oder die Beteiligung an Firmen zur Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien.