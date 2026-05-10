KVA: eingeschränkte Kehrichtanlieferung

Die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) in Winterthur bleibt morgen Montag den ganzen Tag für Kehrichtanlieferungen geschlossen.

Am Samstagnachmittag, 9. Mai 2026, ist es nach 16 Uhr in der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) von Winterthur zu einem Bunkerbrand gekommen. Ausgelöst wurde er durch Selbstzündung des Abfalls. Es kam zu keinem Sach- oder Personenschaden.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur rasch unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der grossen Menge an Abfall im Bunker dauerten das Abtragen des Kehrichts durch die Fachleute von Stadtwerk Winterthur und die Löscharbeiten am Sonntag an.

Die Kehrichtannahme bleibt deshalb morgen Montag den ganzen Tag geschlossen.