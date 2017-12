Die Stadt Winterthur hat im Jahr 2017 für insgesamt 36 190 Franken Kunstwerke für die städtische Kunstsammlung angekauft. Die Kunstkommission besuchte dazu mehrere Gruppen- und Plattformausstellungen in Winterthur.

Die Kunstkommission besuchte 2017 die «Biennale Kulturort Weiertal», die «Unjurierte Kunstausstellung» in den Eulachhallen, die «Jungkunst» in der Halle 53 sowie die «Dezemberausstellung» im Kunstmuseum und in der Kunsthalle Winterthur. Dabei erwarb sie Werke von insgesamt fünfzehn Kunstschaffenden. Die Ankäufe decken eine breite Palette künstlerischer Medien ab (Malerei, Zeichnung, Fotografie, Collage, Radierung, Audio- und Video-Installation, Objekte). Alle Kunstankäufe des Jahres 2017 (sowie der Jahre 2015 und 2016) sind auf der Website der Stadt Winterthur aufgeführt.

Für die Kunstankäufe und die Pflege der Sammlung stehen jährlich knapp 40 000 Franken zur Verfügung. Der Bereich Kultur ist für die Betreuung der städtischen Kunstsammlung zuständig. Sie umfasst rund 2700 Werke aus Malerei, Skulptur, Druck, Zeichnung, Fotografie, Video und so weiter. Die meisten Werke sind in Räumen und Gebäuden der Verwaltung wie zum Beispiel im Superblock oder in Schulhäusern, Alters- und Pflegeheimen ausgestellt.

Die zwölfköpfige Kunstkommission unter der Leitung von Stadtpräsident Michael Künzle entscheidet über die Ankäufe für die städtische Kunstsammlung. Ihre Tätigkeit ist in den «Richtlinien für die Kunstkommission, Kunstankäufe und die Kunstsammlung der Stadt Winterthur» geregelt. Es sind keine Bewerbungen um einen Ankauf oder Werkauftrag möglich.

Informationen zu den angekauften Kunstwerken und den Mitgliedern der städtischen Kunstkommission sowie die «Richtlinien für die Kunstkommission, Kunstankäufe und die Kunstsammlung der Stadt Winterthur» finden sich unter stadt.winterthur.ch/kunstsammlung.