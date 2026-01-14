Kunst zum Ausleihen: Artothek Winterthur öffnet ihre Türen

Die Winterthurer Bevölkerung kann ab sofort ausgewählte Kunstwerke aus Beständen der Stadt Winterthur sowie aus der Sammlung der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) ausleihen. Voraussetzung für die Ausleihe ist eine gültige Bibliothekskarte der Winterthurer Bibliotheken.

Am Donnerstagabend wird die Artothek Winterthur eröffnet. Damit erhält die Bevölkerung Zugang zu einer neuen, lebendigen Form der Kunstvermittlung: Die Artothek Winterthur ermöglicht es Winterthurer:innen, ausgewählte Kunstwerke für einen begrenzten Zeitraum auszuleihen und im eigenen Zuhause zu präsentieren. Die Ausleihe erfolgt über die Winterthurer Bibliotheken. Die Ausleihdauer beträgt drei Monate und kann einmalig um weitere drei Monate verlängert werden. Für den sicheren Transport der Kunstwerke werden geeignete Transportboxen zur Verfügung gestellt.

Die Artothek ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Kultur, der Sammlung Winterthur, der SKKG sowie den Winterthurer Bibliotheken. Ausgangspunkt war eine sorgfältige Sichtung des städtischen Kunstinventars. Für die Artothek wurden gezielt Objekte ausgewählt, die aus dem Inventar der Kunstsammlung ausgesondert wurden – etwa Dubletten, Werke ohne formellen Sammlungsbeschluss, Arbeiten unbekannter Urheber:innen oder Schenkungen ohne strategischen Sammlungsbezug. Ergänzt wird das Angebot durch ausgewählte Objekte aus der Sammlung Winterthur sowie aus der Sammlung der SKKG. Sämtliche Werke sind fachlich geprüft, professionell restauriert und neu gerahmt.

Zum Start sind rund 70 Werke ausleihbar, darunter Malerei, Zeichnungen, Druckgrafiken und Fotografien aus verschiedenen Jahrzehnten. Weitere Werke werden laufend aufbereitet. Auch ein Ausbau der Artothek ist vorgesehen, etwa durch die gezielte Annahme von Schenkungen, um die Qualität, Kohärenz und langfristige Ausrichtung des Angebots sicherzustellen.

Dank ihrer Integration in die städtischen Bibliotheken bietet die Artothek Winterthur einen besonders niederschwelligen Zugang. Damit entsteht ein innovatives und nachhaltiges Modell kommunaler Kunstvermittlung, das Kunst ausserhalb der eigentlichen Sammlung einer neuen öffentlichen Nutzung zuführt.