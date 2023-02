Die Privat- und Geschäftskundschaft von Stadtwerk Winterthur kann ab sofort ein digitales Kundenportal nutzen und dort ihren Stromverbrauch sowie ihre Rechnungen einsehen. Dazu braucht es eine «SwissID» und es ist eine erstmalige Registrierung nötig.

Stadtwerk Winterthur schreitet bei der Digitalisierung voran: Wer Kunde oder Kundin von Stadtwerk Winterthur ist, kann sich registrieren und auf dem Kundenportal seinen Stromverbrauch sowie seine Rechnungen einsehen. Beim Stromverbrauch lassen sich die Verbrauchsdaten anzeigen, und die Werte können grafisch auch als zeitlicher Verlauf dargestellt werden. Der Zeitraum, der angezeigt werden soll, ist wählbar. Zudem ist ein Export der Daten möglich, beispielsweise zum Verarbeiten in einer Tabellenkalkulation. Der Detaillierungsgrad der angezeigten Daten hängt vom Stromzähler in der betreffenden Liegenschaft ab. Bei Zählern, die noch manuell abgelesen werden, stehen Drei-Monats-Werte zur Verfügung. Bei fernauslesbaren «Smart Metern» stehen die Daten viel detaillierter zur Verfügung, speichern diese doch den Stromverbrauch alle 15 Minuten. Dies wird bei der gesamten Kundschaft künftig der Fall sein, die flächendeckende Umrüstung auf «Smart Meter» -Messgeräte ist bei Stadtwerk Winterthur in vollem Gange: Bis 2027 wird mindestens 80 Prozent der Kundschaft über einen «Smart Meter» verfügen. Das Kundenportal wird laufend weiterentwickelt; weitere Funktionalitäten werden in Zukunft folgen.

Die Kundschaft erhält dank des Kundenportals ein Instrument, das eigene Stromkonsumverhalten künftig besser beeinflussen zu können. Das Kundenportal leistet indirekt einen Beitrag zu den energie- und klimapolitischen Zielen der Stadt Winterthur, indem aufgrund der Visualisierung des eigenen Verbrauchs eine Sensibilisierung der Kundschaft erreicht werden kann.

So funktioniert die erstmalige Registrierung

Das Kundenportal ist Teil des E-Services-Portals der Stadt Winterthur und kann auf zwei Wegen erreicht werden. Erster Weg: Die E-Services sind via eservices.winterthur.ch erreichbar. Mit einem Klick auf die Kachel «Kundenportal Stadtwerk Winterthur» oder via Suchfunktion gelangt die Kundschaft zum Portal. Zweiter Weg: Via Website von Stadtwerk Winterthur, d.h. stadtwerk.winterthur.ch/kundenportal.

Für städtische Services, die eine Identifikation benötigen, ist die «SwissID» vorgesehen. Wer noch keine «SwissID» hat, legt sich als erstes unter swissid.ch ein Konto an. Für die erstmalige Registrierung benötigt man die eigene Energierechnung von Stadtwerk Winterthur, um die für die Eingabe notwendigen Angaben zur Hand zu haben.

Auf das Kundenportal lässt sich auch via Smartphone zugreifen. Für Smartphone und Tablet muss keine App heruntergeladen werden, der Zugang erfolgt über den Browser (z. B. Safari, Edge, Chrome, Firefox).