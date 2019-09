Der Stadtrat verleiht den Kulturpreis 2019 an den Dirigenten, Komponisten und Verleger Reto Parolari. Der Stadtrat würdigt damit einen Vollblutmusiker und anerkannten Fachmann für gehobene Unterhaltungsmusik.



Reto Parolari absolvierte seine Ausbildungen zunächst an der Musikhochschule Winterthur und danach in Hannover, Stuttgart und Wien. 1973 gründete er das sinfonisch besetzte Orchester Reto Parolari mit rund vierzig Musikerinnen und Musikern, das sich der Pflege und dem Erhalt der gehobenen Unterhaltungsmusik verschrieb. Parolari war als Dirigent bei zahlreichen Orchestern in der Schweiz, in Deutschland, Holland, Tschechien und Österreich tätig und realisierte TV- und Radioproduktionen in den Bereichen U-Musik, Operette, Film und Musical. Als Komponist und Arrangeur verfasste er mehrere hundert Werke im Bereich E- und U-Musik, die teilweise in seinem eigenen Verlag «Edition Swiss Music» erschienen sind. 1991 gründete Reto Parolari das «Internationale Festival der Unterhaltungsmusik», das bis 2017 jährlich in Winterthur durchgeführt wurde und sich in dieser Zeit zu einer bekannten Börse für gute U-Musik entwickelte. Mit dem Notenarchiv des Orchesters Reto Parolari betreut er eine einmalige musikalische Sammlung, die inzwischen rund 110 000 Titel umfasst. Parolari wirkte auch als Juror, gab Symposien und Workshops.

Reto Parolari wurde 2004 für sein langjähriges Wirken als Interpret, Urheber und Verleger von gehobener Unterhaltungsmusik mit dem Anerkennungspreis der Suisa-Stiftung für Musik ausgezeichnet. 2015 erhielt er den Carl-Heinrich-Ernst-Kunstpreis für sein Lebenswerk. Der Stadtrat würdigt mit der Verleihung der Auszeichnung an Reto Parolari eine vielseitig engagierte Persönlichkeit, deren Wirken und Ausstrahlung weit über Winterthur hinausreicht.

Mit dem Kulturpreis zeichnet der Stadtrat Personen oder Institutionen aus, die sich im kulturellen Leben der Stadt Winterthur besonders verdient gemacht haben. Der Preis ist mit 10 000 Franken dotiert.

Die Verleihung des Kulturpreises findet zusammen mit der Übergabe des Förderpreises für geladene Gäste am 3. Dezember 2019 im Theater Winterthur statt.