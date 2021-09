Der Stadtrat verleiht den Kulturpreis 2021 an das Kulturmagazin «Coucou». Damit wird ein Akteur der Winterthurer Kultur gewürdigt, der einen wertvollen Beitrag zur Sichtbarkeit und Vermittlung des Kulturlebens in der Stadt Winterthur leistet.

Seit 2012 erscheint das Kulturmagazin «Coucou» monatlich in Winterthur. Das Magazin bietet auf über sechzig Seiten Hintergrundberichte, Porträts, Interviews, Musik-, Literatur-, Film- und Veranstaltungstipps sowie Kolumnen. In der Mitte des Magazins befindet sich jeweils ein gedruckter Veranstaltungskalender zum Herausnehmen und Aufhängen, auf seiner Webseite betreut das «Coucou» zudem einen umfassenden Kulturkalender für Winterthur. Das Magazin berichtet über das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Winterthur. Auch gesellschaftspolitische Themen werden behandelt und diskutiert. Zwar setzt sich das Kulturmagazin in erster Linie mit der Kulturlandschaft in Winterthur auseinander, doch greift es immer wieder auch überregionale Themen auf. Zudem bietet das Magazin Kunstschaffenden eine direkte Plattform. Als Drehscheibe und Vernetzer gleist das «Coucou» regelmässig Kooperationen auf und ist selbst kulturell aktiv. Das «Coucou» wird vom Verein Kulturmagazin für Winterthur herausgegeben, pro Ausgabe werden von den mehr als fünfzig Mitwirkenden über sechshundert Stunden ehrenamtlich investiert.

Das «Coucou» hat sich in den letzten Jahren einen Namen als wesentlicher Akteur der Winterthurer Kultur gemacht und wird von der Kulturszene sowie von der Leserschaft sehr geschätzt. Mit der Verleihung des Kulturpreises 2021 honoriert der Stadtrat diese Verdienste und würdigt den Beitrag des «Coucou» zur Vermittlung und Sichtbarkeit der Kultur aus und in Winterthur.

Der Stadtrat zeichnet mit dem Kulturpreis Institutionen oder Personen aus, die sich im kulturellen Leben der Stadt Winterthur besonders verdient gemacht haben. Der Preis ist mit 10 000 Franken dotiert. Die Verleihung des Kulturpreises findet zusammen mit der Übergabe des Förderpreises am 30. November 2021 im Fotozentrum Winterthur statt.