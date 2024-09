Krematorium wird energiesparender und effizienter

Öffentliche Führungen am Tag des Friedhofs, Sonntag, 22. September 2024

Im Friedhof Rosenberg finden am Sonntag, 22. September, dem Tag des Friedhofs, öffentliche Führungen statt. Der Friedhof Rosenberg ist seit über 100 Jahren eine Begräbnis- und Gedächtnisstätte sowie auch eine wichtige Grünanlage für die gesamte Bevölkerung. Rundgang über den Friedhof:

um 10.00 Uhr, 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.00 Uhr (Dauer: eine Stunde),

Treffpunkt: Hauptplatz Friedhof Rosenberg

um 10.00 Uhr, 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.00 Uhr (Dauer: eine Stunde), Treffpunkt: Hauptplatz Friedhof Rosenberg Führung durch das Krematorium:

30 Uhr, 11.00 Uhr, 13.00 Uhr und 14.30 Uhr (Dauer: eine Stunde),

Treffpunkt: Eingang Krematorium

30 Uhr, 11.00 Uhr, 13.00 Uhr und 14.30 Uhr (Dauer: eine Stunde), Treffpunkt: Eingang Krematorium «Tod & Bestattung: Heute und Gestern»:

Ausstellung von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr in der alten Kapelle