ARA-Grossprojekte für die nächsten Jahrzehnte

Die Um- und Neubauten in der Winterthurer ARA stellen mehrere Grossprojekte dar, die in Etappen und zwingend eng aufeinander abgestimmt erfolgen müssen, da gegenseitige Abhängigkeiten bestehen. Dazu gehören die zusätzliche Reinigungsstufe für die Elimination von Mikroverunreinigungen, der Neubau des Anlagenzulaufs und der Ausbau der Schlammbehandlung. Denn auch während der Bauarbeiten muss die Reinigung des Abwassers jederzeit gewährleistet werden. Obwohl die Bautätigkeit teilweise erst Mitte der 2030er Jahre und die Inbetriebnahme der neuen Schlammbehandlung als letztes Teilprojekt erst kurz vor dem Jahr 2040 erfolgen werden, muss aufgrund der hohen Komplexität und den langen Entscheidungswegen (Genehmigung von Bund und Kanton, Zonenplanänderung etc.) bereits jetzt mit der Planung und den ersten Arbeiten begonnen werden. Mit den geplanten Erweiterungen wird die Anlage für Zukunftshemen wie beispielsweise das Bevölkerungswachstum ausgerichtet und auf den aktuellsten Stand der Technik gebracht. Ziel ist es, die Anlagenkapazität bis ca. 2065 zu gewährleisten.