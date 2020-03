Übergangslösung während des Umbaus Die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) von Stadtwerk Winterthur in der Grüze spielt für Winterthur eine wichtige Rolle. Sie verwertet jährlich rund 200 000 Tonnen Abfall. Dieser stammt aus der Region Winterthur und von Gewerbebetrieben. Zur Verarbeitung des Abfalls stehen zwei Verbrennungslinien zur Verfügung. Damit während des Umbaus einer KVA immer genügend Verbrennungskapazitäten in anderen Anlagen zur Verfügung stehen, koordiniert die Kapazitäts- und Standortplanung des Kantons Zürich die Umbauprojekte der verschiedenen kantonalen Kehrichtverwertungsanlagen. Der anfallende Abfall wird entsprechend umgeleitet. Stadtwerk Winterthur plant den Ersatz der Verbrennungslinie 2 in Abstimmung mit dieser kantonalen Kapazitätsplanung Bei der Abfallverbrennung produziert die KVA eine Strommenge, die rund 20 Prozent des jährlichen Winterthurer Strombedarfs entspricht, und sie nutzt die Abwärme für die Fernwärmeversorgung. Damit werden 15 Prozent des Winterthurer Wärmebedarfs gedeckt. Jede in der KVA verwertete Tonne Abfall substituiert rund 300 Liter Heizöl und reduziert so die CO2-Emissionen massgeblich.