Kostenloser Neophytenabfallsack für die Entsorgung exotischer Problempflanzen

Einwohner:innen von Winterthur haben neu die Möglichkeit, kostenlose Neophytensäcke bei der Stadtverwaltung zu beziehen. Die mit exotischen Problempflanzen aus dem eigenen Garten oder von öffentlichen Flächen gefüllten Säcke können der städtischen Kehrichttour mitgegeben werden. Die Winterthurer Bevölkerung leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Eindämmung von invasiven Neophyten.

Einjähriges Berufkraut, Amerikanische Goldrute, Sommerflieder, Kirschlorbeer und weitere invasive Neophyten bedrohen die heimische Biodiversität. Aber nicht nur für die Artenvielfalt stellen invasive Neophyten eine Bedrohung dar. Sie können mit ihren Wurzeln Strassen oder Gebäudefundamente beschädigen. Weiter können Pflanzen wie der Riesenbärenklau oder Ambrosia beim Menschen heftige Verbrennungen oder Atembeschwerden auslösen. Auf stadteigenen Flächen im Siedlungsraum, im Wald und besonders in Naturschutzgebieten wird die Bekämpfung der Problempflanzen durch die Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt. Um die Weiterverbreitung der invasiven Neophyten erfolgreich zu bremsen, müssen die Pflanzen auch auf privatem Grundeigentum konsequent ausgejätet und fachgerecht entsorgt werden. Dazu ist die Mitwirkung der Bevölkerung, insbesondere der Grundeigentümerschaften und der Bewirtschaftenden, unerlässlich. Damit die Pflanzen kostenlos und fachgerecht entsorgt werden können, hat die IG Neophytensack Zürich–Schaffhausen den Neophytensack lanciert.

Ab dem 27. Mai 2025 können Einwohner:innen von Winterthur den Neophytensack kostenlos beziehen. Der Stadtrat hat der Einführung zugestimmt. Der Aufwand von jährlich geschätzten 10'000 Franken wird durch den Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung getragen und über die Abfallgebühren finanziert. In den 60-Liter-Säcken sollen die fortpflanzungsfähigen Teile von invasiven Pflanzen entsorgt werden. Die vollen Säcke können der regulären Kehrichttour mitgegeben werden. Sie werden in der Kehrichtverwertungsanlage verbrannt. Die Neophytensäcke sind durchsichtig. Enthalten sie normalen Hauskehricht, werden sie von der Kehrichttour nicht mitgenommen.

Der Neophytensack ist eine gemeinsame Initiative der IG Neophytensack Zürich–Schaffhausen sowie der Abfallverbände in Zürich und der KVA Winterthur und KBA Hard in Schaffhausen. Informationen zu Ausgabe- und Rückgabemöglichkeiten des Sackes sowie allgemeine Informationen zu Neophyten und der richtigen Bekämpfung finden sich auf www.neophytensack.ch.

Bezugsorte in Winterthur:

Am Empfang der Stadtverwaltung im Superblock, im Shop des Naturmuseums (ohne Eintritt zugänglich), bei ZVV-Contact am Bahnhofplatz, beim Werkhof Scheidegg, beim Maag Recyclinghof oder bei der Kompogas AG.