Kostenlose Sportkurse im Park: Active City Winterthur startet am 18. Mai 2026

Am 21. Mai 2026 eröffnet Martina Blum, Stadträtin und Vorsteherin des Departements Schule und Sport, das diesjährige Sport- und Bewegungsangebot in den Winterthurer Stadtparks. Bereits zum sechsten Mal lädt Active City die Bevölkerung ein, während acht Wochen kostenlos an einem vielfältigen und niederschwelligen Programm teilzunehmen.

Die diesjährigen Active-City-Kurse finden vom 18. Mai bis 11. Juli 2026 im Eulachpark und im Lindengutpark statt. Das Angebot richtet sich an die ganze Bevölkerung, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Fitnesslevel. Im Zentrum steht die Freude an der Bewegung unter freiem Himmel.

Es werden über 140 Lektionen in 13 verschiedenen Sportarten angeboten – darunter die beliebten Kurse Yoga, Pilates und Bootcamp sowie auch die ruhigeren Angebote Taiji Quan, Feldenkrais und Gyrokinesis. Für Musikbegeisterte stehen Line Dance, New Style Hustle und Zumba im Programm. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Eröffnungsanlass mit Stadträtin Martina Blum

Martina Blum, Stadträtin und Vorsteherin des Departements Schule und Sport, eröffnet Active City Winterthur offiziell am Donnerstagabend, 21. Mai 2026, um 18.15 Uhr im Eulachpark. Nach der Eröffnungsrede sind alle herzlich eingeladen, das vielfältige Programm im Sportmix aus Bootcamp, Zumba und Yoga direkt auszuprobieren.

Das Sportamt der Stadt Winterthur organisiert Active City gemeinsam mit dem Verein Sportaktiv. Die Hauptsponsorin Raiffeisenbank Winterthur, die Sportstiftung Winterthur und weitere Förder:innen ermöglichen das kostenlose Angebot.

Weitere Informationen sowie das detaillierte Kursprogramm sind unter www.activecity.ch/winterthur verfügbar.