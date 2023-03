Für Menschen mit einer Demenzerkrankung sowie deren Angehörige gibt es neu eine spezialisierte, kostenlose Beratungsstelle in Winterthur. Angeboten wird diese von Alzheimer Zürich in Kooperation mit der Stadt Winterthur.

In Winterthur leben schätzungsweise rund 1800 Personen mit Demenz. Im Schnitt sind jeweils eine bis drei Angehörige mitbetroffen. Demenz ist ein Oberbegriff für verschiedene Krankheiten, welche die Funktion des Gehirns beeinträchtigen. Dazu gehören die kognitiven Fähigkeiten wie das Denken, das Gedächtnis, die Orientierung und die Sprache. Betroffene Menschen sind zunehmend in ihren Aktivitäten des täglichen Lebens eingeschränkt und auf Hilfe angewiesen.

Für sie und ihre Angehörigen gibt es nun in einem Pilotprojekt ein spezialisiertes Beratungsangebot von Alzheimer Zürich. Eine Expertin gibt kostenlos Auskunft zur Krankheit und deren Verlauf, zu Veränderungen im Umgang und in der Kommunikation mit Menschen mit Demenz, zu Unterstützung und Entlastung im Alltag sowie zu finanzieller Unterstützung.

Die Beratungen finden nach Vereinbarung am Mittwoch in den Räumlichkeiten der Wohnberatung der Stadt Winterthur im Alterszentrum Adlergarten statt. Termine können telefonisch unter 043 499 88 63 oder per E-Mail unter info@alz-zuerich.ch vereinbart werden.

Das neue Beratungsangebot ist ein weiterer Beitrag zur Realisierung des Masterplans Pflegeversorgung, in dem unter anderem die Stärkung der Beratungsangebots für pflegende und betreuende Angehörige angestrebt wird.