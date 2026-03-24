Konstruktive Verhandlungen bei Stadtbus Winterthur

Eine Delegation der Stadtbus-Geschäftsleitung hat sich heute mit einer Delegation des Fahrdienst-Personals von Stadtbus Winterthur und der Gewerkschaft VPOD getroffen. Die Gespräche verliefen konstruktiv und gehen am 2. April 2026 weiter. Bis dann findet kein Streik statt.

Wie vereinbart fand heute Dienstag, 24. März 2026, eine konkrete Verhandlungsrunde zu den Arbeitsbedingungen im Fahrdienst von Stadtbus Winterthur statt. Mitglieder der Geschäftsleitung von Stadtbus trafen sich mit einer Vertretung des Fahrdienst-Personals und der Gewerkschaft VPOD. Die Gespräche verliefen konstruktiv und lösungsorientiert und sollen am 2. April 2026 weitergehen. Bis dann finden keine weiteren Kampfmassnahmen und damit auch kein weiterer Streik statt. Stadtbus und die Verhandlungsdelegation des Personals vereinbarten zudem, notwendige Abklärungen und Arbeiten zu den diskutierten Lösungsansätzen – etwa für die Themen Ersatzdienste und Minusstunden – in den nächsten Tagen vorzunehmen.

Stadtbus und VPOD erteilen während der laufenden Verhandlungen keine weiteren Auskünfte.