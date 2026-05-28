Kommunale Volksinitiative zustande gekommen

Die kommunale Volksinitiative «Allmend Grüzefeld für alle» ist zustande gekommen. Die Initiative wurde am 24. April 2026 eingereicht. Von den 1265 geprüften Unterschriften sind 1154 Unterschriften gültig. Damit wurde die Schwelle von 1000 gültigen Unterschriften erreicht.

Die Initiative wurde in der Form einer allgemeinen Anregung eingereicht. Der Stadtrat hat deshalb vier Monate seit der Einreichung der Initiative Zeit, um dem Stadtparlament eine Weisung über die Gültigkeit und den Inhalt sowie die weitere Behandlung vorzulegen (§ 133 des Gesetzes über die politischen Rechte des Kantons Zürich [GPR]).