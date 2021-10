Der langjährige Kommandant der Stadtpolizei Winterthur, Fritz Lehmann, macht von der Möglichkeit des vorzeitigen Altersrücktritts Gebrauch und lässt sich per Ende Mai 2022 pensionieren. Der Stadtrat bedauert den Entscheid.

Fritz Lehmann ist einer der dienstältesten Kommandanten der Schweiz. Im kommenden Jahr möchte er nach siebzehn Jahren an der Spitze der Stadtpolizei einen neuen Lebensabschnitt anpacken. Er hat sich daher entschieden, per 31. Mai 2022 zurückzutreten. Das Datum ist nicht zufällig gewählt, denn der Termin fällt zusammen mit der Übernahme des neuen Polizeigebäudes an der Obermühlestrasse. Das ist für den 62-jährigen Fritz Lehmann der richtige Zeitpunkt, um die Führung des gut aufgestellten Korps einer Nachfolge zu übergeben.

Der Stadtrat der Stadt Winterthur hat vom Rücktritt von Fritz Lehmann als Polizeikommandant Kenntnis genommen. Er bedauert den Entscheid und dankt Fritz Lehmann bereits jetzt für die geleisteten Dienste.