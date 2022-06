Die Stadt Winterthur will bis ins Jahr 2040 das Klimaziel «netto null Treibhausgasemissionen» erreichen. Wo steht die Stadt heute? Was braucht es, um ans Ziel zu gelangen? An fünfzehn informativen Veranstaltungen erfahren interessierte Winterthurerinnen und Winterthurer, was die Stadt zur Erreichung des Klimaziels unternimmt und was jede und jeder Einzelne dazu beitragen kann. Alle sind eingeladen, sich an den vielfältigen Anlässen vom 10. bis 19. Juni zu informieren und inspirieren zu lassen.

Ob ein Kochkurs für klimafreundliche Menüs, ein Rundgang mit Stadtgrün Winterthur oder eine interaktive Führung durch die Ausstellung «Welt aus den Fugen» im Kunst Museum Winterthur: Das Programm der diesjährigen Klimawoche beleuchtet das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven und bietet der Bevölkerung spannende Einblicke in die Massnahmen der Stadt Winterthur zum Klimaschutz und zur Anpassung an veränderte klimatische Bedingungen.

Fünfzehn Veranstaltungen rund ums Klima

Viele Fragen zur Bewältigung der Klimakrise drängen sich aktuell auf und beschäftigen die Stadtverwaltung und die Bevölkerung. Welchen Beitrag kann die Solarenergie leisten? Welche Heizsysteme eignen sich, um den CO2-Ausstoss von Liegenschaften zu reduzieren? Wie kann ich durch mein persönliches Konsum- und Ernährungsverhalten zum Klimaschutz beitragen? Die Klimawoche bietet Gelegenheit, Antworten auf diese Fragen zu finden und anstehende Herausforderungen mit Fachpersonen zu diskutieren. Am Klimacafé rund um das Thema Ernährung kann man das sogar mit Regierungsrätin Jacqueline Fehr, Stadträtin Katrin Cometta und den Mitgliedern des Bürgerpanels tun. Auch Zukunftspläne und neue Entwicklungen können entdeckt werden. So erfährt man, wo die neue Veloschnellroute 4 durchführen wird oder wie das Konzept «Schwammstadt» zur Kühlung während Hitzeperioden beitragen kann.

Winterthur macht Klimaschutz

Die Winterthurer Bevölkerung hat sich am 28. November 2021 deutlich für das Klimaziel «netto null Treibhausgasemissionen bis 2040» ausgesprochen. Die Stadt Winterthur soll bis zum Jahr 2040 nicht mehr Treibhausgase ausstossen, als durch natürliche und technische Speicher aufgenommen werden können. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, sind CO2-Einsparungen bei der Energieversorgung, Mobilität, in der lokalen Wirtschaft, beim Wohnen, Bauen und auch in unserem Konsum- und Freizeitverhalten erforderlich.

Die Stadt Winterthur lädt alle Winterthurerinnen und Winterthurer ein, sich im Rahmen der Klimawoche zu informieren und an der aktuellen Klimadiskussion teilzunehmen. Denn für die Erreichung von «Netto-Null 2040» braucht es die Bevölkerung, die gemeinsam mit den städtischen Behörden, privaten Unternehmen, Vereinen und Verbänden den Klimaschutz in der Stadt Winterthur voranbringt.

Das detaillierte Programm der Klimawoche Winterthur mit Informationen zu den Veranstaltungsorten und zur Anmeldung finden Sie unter stadt.winterthur.ch/klimawoche.



Bilderquellen

Velo: Stadt Winterthur

Wildpflanzenrundgang: Doris Abt (Verein Brennpunkt Brennnessel)

Klimakochen: Myblueplanet