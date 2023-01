Stromproduktepalette 2023 Der Winterthurer Stadtrat hat 2022 eine Stromproduktepalette beschlossen, die sich neu nach CO 2 -Werten ausrichtet. Mit dieser Produktepalette verfolgt Winterthur zwei Ziele: Die Kundschaft soll in ihrem Konsumverhalten im Sinne der angestrebten städtischen Energie- und Klimaziele unterstützt werden. Zudem soll die Solarstromproduktion ausgebaut werden. Um das Ziel netto null Tonnen CO 2 bis 2040 zu erreichen, muss die Kundschaft bei der Wärmeenergie sowie in der Mobilität von fossilen auf erneuerbare Energien umsteigen. Damit hierzu genügend erneuerbare Energie bereit steht, muss die lokale Fotovoltaik ausgebaut und die Nachfrage nach Solarstrom erhöht werden. Den grundversorgten Stromkundinnen und Stromkunden wurden die neuen Produkte in einem Brief vorgestellt. Auf Basis des bisherigen von ihnen bezogenen Stromprodukts wurde ihnen der folgende Wechsel vorgeschlagen: «e-Strom.Gold» zu «Klima Gold», «e-Strom.Silber» und «e-Strom.Bronze» zu «Klima Silber» und «e-Strom.Weiss» zu «Klima Bronze.»