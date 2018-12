Bild Legende: Bicar

Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur hat insgesamt 112 000 Franken an drei Projekte vergeben. 50 000 Franken erhält die Anti-Food-Waste-Software von Prognolite. Mittels der Software kann ein Restaurant die verkauften Menüs genauer prognostizieren. Mit ebenfalls 50 000 Franken wird der Pilottest des platzsparenden Mietfahrzeugs Bicar gefördert. Weitere 12 000 Franken erhält Myblueplanet für die Entwicklung einer App, welche die Konsumentinnen und Konsumenten anregt, sich klimaschonend zu verhalten.

Bei grossen Restaurants mit wechselnden Tagesmenüs kommt es darauf an, wie genau die Anzahl verkaufte Menüs geschätzt werden kann. Genau dort setzt das Start-up «Prognolite» an: Mit Daten des Personalrestaurants Pionier entwickelt es einen Algorithmus, der aus vergangenen Verkaufszahlen und weiteren Einflussfaktoren wie Feier- und Wochentage, Wetter, Saison sowie Ferien lernt, die künftige Nachfrage aufgeschlüsselt nach Menübestandteil zu prognostizieren. Mit der Prognose-Software sollen die Gastronomen den Lebensmittelbedarf möglichst genau berechnen können und nur noch ein Minimum an Lebensmittel wegwerfen. Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur unterstützt die Weiterentwicklung der Anti-Food-Waste-Software mit 50 000 Franken.

Ein Pilottest für das elektrische Mietfahrzeug Bicar wird mit ebenfalls 50 000 Franken vom Klimafonds Stadtwerk Winterthur unterstützt. Das ZHAW-Spin-off-Unternehmen «Share your Bicar» hat ein platzsparendes, emissionsfreies und vollständig rezyklierbares Fahrzeug mit halbgeschlossenem Chassis entwickelt. Der Testbetrieb soll die fünf Fahrzeuge konkret auf Technik und Funktionalität im Strassenverkehr prüfen. Ausserdem soll der Pilottest zeigen, wie gross die Akzeptanz der neuen Mietfahrzeuge ist.