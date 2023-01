Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur unterstützt zwei Projekte. Das eine fördert die Kreislaufwirtschaft, das andere die Dekarbonisierung von Schweizer Gebäuden.

Die Förderungen durch den Klimafonds Stadtwerk Winterthur wirken im Sinne der Energie- und Klimapolitik der Stadt Winterthur. Die Projekte tragen direkt oder indirekt zu einer Reduktion von Treibhausgasen, zu einem sorgsamen Umgang mit Rohstoffen und somit zu einer klimafreund­lichen Stadt bei.

90 000 Kinderwagen werden schweizweit jährlich entsorgt. Die Firma Loopi entwickelt deshalb einen Kinderwagen, der bei Materialwahl und Konstruktion auf Langlebigkeit und einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen ausgelegt ist. Da Loopi die Kinderwagen vermietet, sind insbesondere Reparatur und Service wichtig: Mit einfachen Handgriffen lösbare Verbindungen ermöglichen eine besonders effiziente Wartung. Ein Prototyp des Kinderwagens wird voraussichtlich bis Ende 2023 vorgestellt. Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur unterstützt das in Winterthur ansässige Unternehmen in der Produktentwicklungsphase mit 50 000 Franken.

Das Projekt der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) will CO 2 -negative Dämmstoffe basierend auf Pflanzenkohle entwickeln. Die heutige Gebäudedämmung und die Herstellung von Baustoffen verursachen erhebliche Emissionen. Das Projektziel ist, nach konkurrenzfähigen Dämmstoffen zu forschen, die am Ende ihrer Lebensdauer in den Boden eingebracht werden sollen und so nachhaltig CO 2 binden. Das CO 2 wird dadurch der Atmosphäre entzogen, was der Klimaerwärmung entgegenwirkt. Für die Grundlagenforschung erhält das Projekt einen Förderbeitrag von 25 000 Franken.