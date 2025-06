Klimafonds Stadtwerk Winterthur vergibt 70'000 Franken

Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur hat Förderbeiträge von insgesamt 70'000 Franken vergeben. Next Gas entwickelt einen Biogasreaktor für kleine und mittlere Landwirtschaftsbetriebe und erhält dafür 30’000 Franken. Die neuartige Pilotanlage ermöglicht es, Gülle dezentral in Strom und Wärme umzuwandeln. Mit 20’000 Franken unterstützt der Klimafonds zudem ein Projekt des Vereins Soily. Dieser will die Bodenqualität von Ackerboden verbessern, so dass der Boden u. a. mehr CO 2 und Wasser speichert. Das Projekt von Simple Train erhält 20’000 Franken und trägt zu klimafreundlichen Ferienreisen bei.

Die Firma Next Gas GmbH mit Sitz in Kloten entwickelt einen Biogasreaktor für kleine und mittlere Bauernhöfe, um das grosse Potenzial von Gülle zur dezentralen Wärme- und Stromproduktion zu nutzen. Das Fermentierungs-Verfahren von Next Gas soll in einem kompakten Pilot-Reaktor umgesetzt und bei laufendem Betrieb getestet werden. Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur fördert das Projekt mit 30’000 Franken, um Erkenntnisse zu den konkreten Rahmenbedingungen für die Umsetzung von dezentralen Biogasreaktoren zu gewinnen.

Klimaschutz in der Landwirtschaft ist auch eines der Ziele des Vereins Soily. Er will die Bodenqualität von Ackerland mit natürlichen Mitteln rapide verbessern. Bei Betrieben in der Region Winterthur soll Spezialkompost mit einem idealen Gemisch von Mikroorganismen (Mikrobiom) eingesetzt werden. Der Kompost wird auf einem Feld von 50 m2 ausgebracht. Während des Pilottests wird die Bodenqualität überwacht und mit einem Kontrollfeld verglichen. Soily will mit dem Pilottest zeigen, dass die Bodenfunktionen (unter anderem CO 2 - und Wasserspeicherung) sowie die Pflanzengesundheit und die Erträge umwelt- und klimafreundlich gefördert werden können. Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur unterstützt das Projekt mit 20’000 Franken.

Das Zürcher Start-up Simple Train hat ebenfalls einen Förderbeitrag erhalten. Es bietet eine Online-Plattform für internationale Bahnreisen. Die Plattform soll weiterentwickelt werden, um individuelle Direktbuchungen zu ermöglichen – auch für bisher nicht angebundene Strecken. Mit Unterstützung des Klimafonds Stadtwerk Winterthur werden konkrete Routen, wie etwa von Winterthur nach Barcelona via Lyon, in die Plattform integriert. So wird der Buchungsprozess schlanker, zugänglicher und noch kundenfreundlicher. Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur fördert das Projekt, das im Hinblick auf die Sommerferien eine klimafreundliche Alternative zum Flugverkehr bietet, mit 20’000 Franken.