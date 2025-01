Klimafonds Stadtwerk Winterthur vergibt 60’000 Franken

Die Winterthurer Firma Vatorex AG erhält einen Förderbeitrag des Klimafonds Stadtwerk Winterthur über 50'000 Franken für die Entwicklung einer emissionsarmen und energieautarken Parasitenbekämpfung für Grossimkereien. Mit 10'000 Franken unterstützt der Klimafonds zudem ein Forschungsprojekt der ZHAW, welches die Wiederverwendung von Betonbauteilen für neue Tragstrukturen untersucht. Diese Winterthurer Projekte reduzieren CO 2 und tragen damit zum Klimaschutz bei.

Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur hat einen Förderbeitrag von 50’000 Franken an das Projekt «CO 2 -Einsparung in der Imkerei dank innovativer Parasitenbekämpfung» vergeben. Das Projekt der Winterthurer Firma Vatorex AG sieht vor, das Produkt «Lifehive» für Grossimkereien zur Marktreife zu entwickeln. «Lifehive» bekämpft die Varroamilbe und rettet zwei Drittel der Bienenvölker, die sonst der Milbe zum Opfer fallen. Statt chemisch wird der Bienenstock mit Wärme behandelt. Die Vatorex-Methode ist vollständig automatisiert, solarbetrieben, energieunabhängig und reduziert die Anreisehäufigkeit zu Kontrollzwecken der Stöcke. Pro Bienenstock spart die Wärmebehandlung 50 kg CO 2 gegenüber der herkömmlichen chemischen Behandlung. Das weltweite Multiplikationspotenzial der Einsparung durch das Projekt beträgt 12‘600 t CO 2 .

Auch das zweite geförderte Projekt hat ein hohes CO 2 -Einsparpotenzial, denn die Bauwirtschaft ist für einen Grossteil des Abfalls und Baumaterialien für 10 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das Institut Konstruktives Entwerfen am Departement Architektur der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat eine neue Methodik entwickelt, um Betonbauteile wiederzuverwenden. Die Herausforderungen sind dabei die Qualität der Bauteile und die unterschiedliche Anordnung der Stahlarmierung im Beton, die ihn stabil halten. Das Projekt «Re-Use-Betontragwerk» erforscht deshalb, wie bestehende Betonbauteile in neue Tragstrukturen integriert werden können. Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur unterstützt die Forschungsarbeit der ZHAW, die nachhaltiges Bauen fördern will, mit 10’000 Franken.

Die Förderungen durch den Klimafonds Stadtwerk Winterthur wirken im Sinne der Energie- und Klimapolitik der Stadt Winterthur. Die Projekte tragen direkt oder indirekt zu einer Reduktion von Treibhausgasen bei.