Drei erfolgreiche Winterthurer Beispiele Fördermittel für erschwingliche Handgeräte «Winterthur Instruments», ein Spin-off der ZHAW, hat ein innovatives Schichtdickenmessgerät entwickelt. Dieses misst direkt nach dem Beschichten, ob die Lackschicht z.B. von Autos oder Möbel die gewünschte Dicke aufweist. Durch den signifikant früheren Messzeitpunkt werden grosse Mengen an Lacken (d.h. Rohstoffe Rohöl und Titandioxid) sowie Energie gespart, weil die nötige (richtige) Lackmenge unmittelbar eingestellt werden kann. 2016 hat der Klimafonds Stadtwerk Winterthur die Weiterentwicklung des Schichtdickenmessgeräts als Handgerät unterstützt, wodurch sich dessen Absatzpotenzial für die weltweite Industrie vervielfacht. Pro Handgerät werden dank Lackeinsparung und kürzerer Einbrennzeit jährlich 65 Tonnen CO 2 vermieden. In der jetzigen Testphase sind 10 Geräte im Einsatz, d.h. es werden dank diesen Geräten 650 Tonnen CO 2 pro Jahr vermieden. Für die gleiche klimapositive Wirkung müsste ein Wald von 565 000 Quadratmetern stehen, also etwas grösser als der Brühlbergwald. Für 2018 ist die Serienproduktion der Handgeräte geplant. Urbane Mobilität kurz vor Markteintritt 2011 hat sich die Winterthurer Firma Designwerk das Ziel gesetzt, ein wendiges elektrisches Kurzstreckenfahrzeug für Pendler zu schaffen. Orientiert hat sie sich an der BMW Isetta aus den 50er Jahren. Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur hat Design und technische Ausrüstung des Prototyps «Esetta» unterstützt. Der Prototyp hat den Unternehmer von «Micro Mobility Systems» überzeugt: Er wird den «Microlino» als Serienfahrzeug auf den Markt bringen. Etabliert in der Umweltbildung Der Verein Grünwerk hat 2008 ein mobiles Klassenzimmer («Mo Zi») entwickelt, in dem Schülerinnen und Schüler zeitgemäss die Natur erforschen können: Im fahrenden Bildungszentrum stehen den Kindern und Jugendlichen dank den vom Klimafonds Stadtwerk Winterthur geförderten Solarzellen Strom für Mikroskope und Laptops zur Verfügung. Seitdem sind 70 Schulklassen und andere Gruppen im «Mo Zi» unterrichtet worden. Momentan erarbeitet der Verein Grünwerk ein Konzept für Umweltbildung in der Region Winterthur. Das «Mo Zi» spielt dabei eine zentrale Rolle.