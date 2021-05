Winterthur hat gemeinsam mit den sieben Bodenseestädten Konstanz, Singen, Bregenz, Feldkirch, Radolfzell, St. Gallen und Lindau eine Wanderausstellung zum Thema Klima entwickelt. Vom 4. bis 19. Juni 2021 gastiert das Projekt in Winterthur an vier Standorten. Ein vielfältiges Rahmenprogramm begleitet die Ausstellung.

Jedes Jahr schmelzen den Pinguinen über 200 Milliarden Tonnen Eis unter den Füssen weg. Daher ist der Pinguin Botschafter der Kampagne «Klima Verrückt Stadt» und bestückt die aufgestellten Sitzbänke am Oberen Graben, am Kirchplatz, an der Steinberggasse und im Stadtpark. Ziel der Kampagne ist es, die Besucherinnen und Besucher zu informieren, weshalb das Klima verrückt spielt und wie die gesteckten Klimaziele erreicht werden können.

Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit rund elf Veranstaltungen begleiten die Ausstellung. Sie reichen von einer Stadtgmüestour, der Lancierung der Schwammstadt Winterthur über geführte Spaziergänge in Wald und Stadt bis hin zu einem Referat über die Wortwahl in Zeiten des Klimawandels.

Mitreden, wenn die Städte Winterthur, Singen und St. Gallen ihre Klimaziele diskutieren

Am Donnerstag, 10. Juni 2021 diskutieren Stadträtin Katrin Cometta, Vorsteherin Departement Sicherheit und Umwelt, Winterthur, Stadtrat Peter Jans, Direktion Technische Betriebe, St. Gallen und Bernd Häusler, Oberbürgermeister von Singen, wie sie ihre Klimaziele erreichen wollen. Mit der Anmeldung können Teilnehmende auch eigene Fragen einbringen, die während der Online-Diskussion beantwortet werden.

Kostenlose Energie- und Heizungsersatzberatung und Fokus Velostadt

Bei den mit Holzpinguinen bestückten Sitzbänken am Oberen Graben gibt es eine kostenlose Energie- und Heizungsersatzberatung sowie einen gratis Velocheckup, am Lagerplatz startet die geführte Fahrradtour «Veloinfrastruktur heute und morgen» entlang der künftigen Veloschnellroute Nr. 4.

Jugendliche erforschen den Wald

Eine weitere Veranstaltung lädt explizit junge Menschen ein zu untersuchen, was das Klima für einen Einfluss auf den Wald hat. Und die Kantonsschule Büelrain zeigt, welche Hürden sie auf ihrem Weg zur Klimaschule bereits genommen hat.

Für alle Anlässe braucht es eine Anmeldung, damit sie coronakonform durchgeführt werden können. Das ausführliche Programm mit allen Veranstaltungen steht zur Verfügung unter stadt.winterthur.ch/klimaverrueckt.