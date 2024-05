Kleingewässer sanieren, sichern und ökologisch aufwerten

Stadtgrün Winterthur prüft im Rahmen der Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten an Brunnen und Kleingewässern, wo mit ökologischen Aufwertungsmassnahmen ein Beitrag zur Biodiversität geleistet werden kann. Gleichzeitig werden gemäss den Empfehlungen der Beratungsstelle für Unfallverhütung Ertrinkungsschutzmassnahmen umgesetzt.

Das Ufer und die Ufervegetation des Grüzefeldweihers bieten vielfältige Lebensräume für Amphibien und Insekten. Im ufernahen Grüngürtel fressen und schlafen Kleinsäuger und in den Gehölzen rund um den Weiher brüten verschiedene Vogelarten. Diese wertvollen Biotope am und im Wasser will Stadtgrün Winterthur mit zusätzlichen Bepflanzungen sowie mit Kleinstrukturen ökologisch aufwerten und besser schützen. Mit einem Zaun sollen Störungen der empfindlichen Lebensräume reduziert werden.

Gleichzeitig verhindert der Zaun für Kleinkinder den Zugang zum Wasser und senkt so das Ertrinkungsrisiko. Der Weiher befindet sich in einer intensiv genutzten Naherholungszone. Wassertiefen von wenigen Zentimetern können für Kleinkinder eine Ertrinkungsgefahr darstellen.

Im Rahmen der Unterhalts- und Sanierungsarbeiten sichert Stadtgrün Winterthur weitere Kleingewässer und Brunnen in Grünanlagen, auf den Friedhöfen und im Wald. Nach einer gründlichen Analyse der einzelnen Objekte werden projektspezifische Massnahmen zur Sicherheit umgesetzt. Der Stadtrat hat für die Sicherungsmassnahmen der rund achtzig Stillgewässer im Zuständigkeitsbereich von Stadtgrün Winterthur einen Gesamtkredit von 500'000 Franken bewilligt.