Der diesjährige Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2017 bringt wenige Neuerungen und Anpassungen. Der bedeutendste Fahrplanwechsel seit Gründung des ZVV 1990 erfolgt im Dezember 2018 mit der Umsetzung der letzten Etappe der 4. Teilergänzung der S‑Bahn in der Region Winterthur.

Die zwei Neuerungen bei Stadtbus im Rahmen des Fahrplanwechsels von 10. Dezember 2017 betreffen Hegi (Linie 14) und die Bedienung von Dättnau (Linie 5):

Hegi erhält die neue Haltestelle «Schulhaus Neuhegi»

Dättnau (Bus-Linie 5), sonntags von 9 – 17 Uhr: die Haltestellen «Finken-Rain», «Bolrebenweg», «Neubruch» und «Hedy Hahnloser» werden nur in Richtung «Dättnau» bedient und die Rückfahrt ab der Haltestelle «Dättnau» erfolgt direkt über die Dättnauerstrasse ohne Halt bis «Ziegeleiweg». Während den übrigen Betriebszeiten (Montag bis Samstag, Sonntagmorgen und –abend), werden hingegen alle Haltestellen in beide Richtungen bedient.

Die übrigen Linien und Haltestellen weisen Anpassungen im Minutenbereich auf, um die Pünktlichkeit weiter zu verbessern und um Anschlüsse sicherzustellen. Den Fahrgästen wird deshalb empfohlen, die Abfahrtszeiten im Onlinefahrplan oder an ihren Haltestellen zu überprüfen.

Erstmals hat Stadtbus darauf verzichtet, den Fahrplan Winterthur mit städtischen und regionalen Linien ab Winterthur an alle Haushaltungen der Stadt und der Agglomerationsgemeinden zu verschicken; mit der Digitalisierung hat sich das Informationsverhalten verändert und auch ökologische Gründe sprechen für eine Reduktion der Fahrpläne in Papierform.

Stattdessen wurde ein Informationsflyer versendet. Dieser zeigt auf, dass das «Fahrplanbüchlein» sowohl vorne in den Fahrzeugen als auch im Beratungs- und Verkaufszentrum «ZVV-Contact» am HB weiterhin bezogen werden kann. Ebenfalls verweist der Flyer auf die ZVV-Fahrplan-App sowie auf die Stadtbus-Website (https://stadt.winterthur.ch/stadtbus/fahrplan), über welche auch Haltestellenfahrpläne ausgedruckt werden können.

Ein weitaus bedeutenderer Fahrplanwechsel wird im Dezember 2018 stattfinden. Mit der Umsetzung der letzten Etappe der 4. Teilergänzung der S-Bahn wird auch das Busnetz der Stadt und der Region Winterthur ein noch attraktiveres und umfassenderes Angebot erhalten. Dies wird der grösste Ausbau seit der Gründung des Zürcher Verkehrsverbundes im Jahr 1990 sein.