Klares Zeichen für den Schutz der biologischen Vielfalt

Die biologische Vielfalt bildet eine unverzichtbare Grundlage für das Leben in der Stadt. Sie sichert die Stabilität und Leistungen der Natur- und Grünräume und trägt damit wesentlich zur Lebensqualität der Bevölkerung bei. Mit der Biodiversitätsstrategie setzt die Stadt Winterthur ein klares Zeichen für den Schutz und die Förderung der biologischen Vielfalt und der Ökosystemleistungen. Ein zentrales Prinzip ist die Eigeninitiative.

Die Vielfalt von Pflanzen, Tieren, Pilzen und Mikroorganismen hat in den vergangenen Jahrzehnten weltweit deutlich abgenommen – auch in der Schweiz. Der Schutz und die Förderung der Biodiversität sind hier eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kantonen und Gemeinden. Die bisherigen Massnahmen zur Biodiversitätsförderung auf allen Staatsstufen zeigen zwar eine positive Wirkung, für eine Trendumkehr reichen sie aber nicht aus. Ein deutlich stärkeres und gemeinsames Engagement von Privaten und der öffentlichen Hand ist deshalb notwendig. Auch die Stadt Winterthur steht vor der Aufgabe, ihre Naturwerte nicht nur zu bewahren, sondern aktiv zu fördern, um die Biodiversität und Ökosystemleistungen in den kommenden Jahren zu sichern.

Mit ihrer neuen Biodiversitätsstrategie setzt die Stadt Winterthur ein klares Zeichen für den Schutz und die Förderung der biologischen Vielfalt. Sie benennt strategische Grundsätze und Ziele sowie Handlungsfelder mit konkreten Umsetzungs- und Kontrollmassnahmen mit Zeitplan. So formuliert die Strategie zehn strategische Ziele bis 2040: Neben dem Aufbau einer funktionierenden ökologischen Infrastruktur und der vollständigen Revision des Natur- und Landschaftsschutzinventars umfasst dies unter anderem die Erfassung und Bewertung von Ökosystemleistungen als Grundlage für politische und planerische Entscheidungen. Weitere Ziele sind die Etablierung eines kontinuierlichen Monitoringsystems mit klar definierten Indikatoren, die Integration ökologischer Standards in alle relevanten Rechtsgrundlagen und Planungsprozesse, die Förderung biodiversitätsfreundlicher Bau- und Unterhaltsmethoden sowie die Schaffung von Anreizen für private Grundeigentümer.

Die Strategie sieht zudem vor, die Bevölkerung stärker zu beteiligen, Bildungs- und Sensibilisierungsangebote auszubauen und Beratungsprogramme zu etablieren, die konkrete Unterstützung bei der Umsetzung von Biodiversitätsmassnahmen bieten. Die Biodiversitätsstrategie ist somit nicht nur ein Planungsinstrument, sondern auch ein Aufruf zum gemeinsamen Handeln. Sie lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, Verantwortung zu übernehmen und die Stadt als vielfältigen Lebensraum mitzugestalten – für heutige und kommende Generationen.

Die Biodiversitätsstrategie bildet die Grundlage für die Naturschutz- und Biodiversitätsfördermassnahmen der Stadt Winterthur in den kommenden Jahren. Sie löst das bisherige Naturschutzkonzept und das Naturschutzleitbild von 1993 ab.