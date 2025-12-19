KESB erhält ein Co-Präsidium

Nicole Bisig und Adrian Gisler übernehmen gemeinsam das Präsidium der KESB Winterthur-Andelfingen. Sie folgen auf Karin Fischer, die per Ende März zurücktritt.

Auf Antrag des Departements Soziales hat der Stadtrat Nicole Bisig und Adrian Gisler als Co-Präsident:innen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Winterthur-Andelfingen ernannt. Die KESB Winterthur-Andelfingen ist eine unabhängige, gerichtsähnliche Behörde und administrativ der Stadt Winterthur zugeordnet. Sie ist für insgesamt 39 Gemeinden in den Bezirken Winterthur und Andelfingen zuständig.

Nicole Bisig und Adrian Gisler sind bereits heute Mitglieder der KESB und ausgewiesene Fachpersonen mit viel Erfahrung im Kindes- und Erwachsenenschutz.

Nicole Bisig ist Juristin und hat verschiedene Weiterbildungen, unter anderem einen CAS in Mediation, abgeschlossen. Sie ist seit dreizehn Jahren als Behördenmitglied der KESB Winterthur-Andelfingen tätig und aktuell Stellvertreterin der Präsidentin.

Adrian Gisler ist diplomierter Sozialpädagoge HF. Er hat sich kontinuierlich weitergebildet und einen Master of Advanced Studies MAS in Sozialarbeit und Recht mit der Vertiefung Kindes- und Erwachsenenschutz abgeschlossen. Er arbeitet seit acht Jahren bei der KESB Winterthur-Andelfingen.

Im Bewerbungsverfahren setzten sich Nicole Bisig und Adrian Gisler gegen zwölf andere Personen durch.

Nicole Bisig und Adrian Gisler folgen auf die langjährige KESB-Präsidentin Karin Fischer, die auf Ende März 2026 ihren Rücktritt erklärt hat.