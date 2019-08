Der Stadtrat hat an seiner heutigen Sitzung vom 21. August 2019 die Departemente informell und einvernehmlich verteilt.

Die sechs bisherigen Stadtratsmitglieder Michael Künzle, Christa Meier, Barbara Günthard-Maier, Jürg Altwegg, Nicolas Galladé und Stefan Fritschi bleiben alle in ihren Departementen. Der neu gewählte Stadtrat Kaspar Bopp (SP) übernimmt das Departement Finanzen. Er tritt sein Amt am 1. November 2019 an.

Des Weiteren wurde festgelegt, dass Christa Meier das Vize-Präsidium übernehmen wird.

Verteilung der Departemente: