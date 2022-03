Das Projekt «Engage» der Jugendinfo Winterthur fordert Jugendliche zur politischen Partizipation auf. Auf einer digitalen Schnitzeljagd quer durch Winterthur lernen sie Angebote für junge Menschen in der Stadt kennen und können ihre Ideen und Anliegen in Chaträumen mit Politikerinnen und Politikern diskutieren.

Im «Engage»-Pilotprojekt 2019 haben rund 1400 Jugendliche 83 Anliegen eingebracht, kommentiert oder bewertet. Um die Reichweite des Projekts zu vergrössern und die Jugendlichen besser zu begleiten, richtet sich das Projekt 2022 deshalb auch an Schullklassen der Oberstufe und der Kantonsschulen. Für die Weiterführung von «Engage» hat der Stadtrat 2020 einen Kredit von 30 000 Franken gesprochen. Dieser wurde unter anderem dafür verwendet, das Projekt «Engage» in Form eines Planspiels auf der Jugendapp der Jugendinfo zu konzipieren und zu programmieren. In der Neuauflage des politischen Partizipationsspiels ziehen die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen und mit ihrem Smartphone durch die Stadt und lösen verschiedene Challenges. Dabei lernen sie spielerisch wichtige Angebote für junge Menschen in Winterthur kennen, z. B. das Jugendhaus an der Steinberggasse, das Stadthaus, wo sich das Jugendparlament vorstellt, oder der Sportpark Deutweg, wo das Sportamt nach Wünschen und Ideen für die Anlage fragt.

Mit dem Stadtrat chatten

Die Anliegen und Ideen,welche die Jugendlichen an den verschiedenen Posten formulieren, geben sie in die Smartphone-App ein. Andere Jugendliche, aber auch Politikerinnen und Politiker sowie Mitarbeitende der Stadtverwaltung beteiligen sich am Dialog, fragen nach oder beziehen Stellung. Auch die Stadtratsmitglieder werden erneut – wie bereits bei der ersten Durchführung von «Engage» – mitchatten.

Erste Schulklassen haben die «Engage-Challenge» bereits gespielt, weitere folgen in den nächsten Monaten. Die Jugendinfo rechnet mit rund 40 Schulklassen, also etwa 1000 Jugendlichen, die so einen Zugang zur politischen Partizipation erhalten.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter https://winterthur.jugendarbeit.digital/engage-2022/