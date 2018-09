Zum Beispiel: Der Spielkiosk in Neuhegi Eines der erfolgreichsten OJA-Angebote ist der Spielkiosk Eulachpark in Neuhegi. Diesen eröffnete das Jugendzentrum Gleis 1B im Mai 2012. Mittlerweile hat sich der Spielkiosk zu einem beliebten Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien entwickelt. Im Jahr 2017 konnten über 14 000 Besucherinnen und Besucher gezählt werden. Der Spielkiosk verleiht Spielsachen und verwandelt die Halle 710 am Eulachpark in einen Indoor-Spielplatz. Ein vielfältiges Sortiment für alle Altersgruppen mit Bällen, Velos, Skateboards, Jongliergeräten, einer Kletterwand und vielem mehr wird mit Spezialanlässen wie Familienkonzerten oder Mädchentagen ergänzt. Finanziert wird der Spielkiosk Eulachpark durch die beiden Landeskirchen, die Adele Koller Knüsli Stiftung, die Stadt Winterthur sowie private Sponsoren und Sponsorinnen, Gönner und Gönnerinnen.

www.spielkiosk.ch Nach dem Vorbild des Spielkiosks in Neuhegi entstanden in den letzten Jahren auch in Sennhof und in der Steig Spielkioske.