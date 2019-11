Der erste Bundespräsident der Schweiz Der Winterthurer Jonas Furrer (1805-1861) war einer der bedeutendsten Schweizer Politiker des 19. Jahrhunderts. Vor seiner politischen Laufbahn war er Jurist und Anwalt. Mit 29 Jahren wurde er 1834 in den Grossen Rat gewählt. Auf kantonaler Ebene profilierte er sich sowohl als liberaler Oppositionsführer gegen die konservative Regierung wie auch als Regierungsratspräsident von 1845 bis 1848. Im Krisenjahr 1847 war er Mitglied der eidgenössischen Kommission, die sich der Lösung des Sonderbundkonflikts annahm. Er war massgeblich beteiligt an der Ausarbeitung der ersten Bundesverfassung von 1848, wurde in diesem Jahr in den Ständerat, an-schliessend in den Bundesrat und zum ersten Bundespräsidenten gewählt. Als Aussenpolitiker in den Präsidialjahren wie auch als Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartements war er eine der prägenden Figuren des jungen Bundesstaats. Bereits kurz nach Furrers Tod beschlossen die Winterthurer Bürger im Juli 1861, dass Jonas Furrer in seiner Heimatstadt ein Denkmal erhalten soll. Trotz mehrerer Anläufe dauerte es über dreissig Jahre bis zur Realisierung, für die sich der Kunstverein massgeblich engagierte. Das vom Küsnachter Bildhauer Gustav Siber gestaltete Denkmal wurde am 1. August 1895 im Rahmen des Eidgenössischen Schützenfestes der Öffentlichkeit übergeben.