Aufbau Winterthurer Stromversorgung Stadtwerk Winterthur übernimmt den Strom vom überregionalen Hochspannungsnetz der Axpo. In fünf Unterwerken wird er in Winterthur auf Mittelspannung (11 300 Volt) und anschliessend in rund 300 auf dem Stadtgebiet verteilten Trafostationen auf Niederspannung (230 Volt) transformiert. Via Mittel- und Niederspannungsnetz wird der Strom an die Kundschaft verteilt. Rund 1000 Verteilkabinen an Strassenzügen sorgen via Hausanschlusskästen für die Stromverteilung ins Gebäude. Das Winterthurer Stromleitungsnetz ist rund 1600 Kilometer lang (inkl. öffentliche Beleuchtung).