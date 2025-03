Instandstellung und Neugestaltung eines Abschnitts der Wülflingerstrasse

Der Zustand der Wülflingerstrasse im Abschnitt Härti bis zur Abzweigung der Neftenbacherstrasse und der Neftenbacherstrasse bis zur Stadtgrenze ist sehr schlecht. Deshalb wird dieser Strassenabschnitt saniert und verkehrlich optimiert, und zugleich soll der Strassenraum aufgewertet werden. Der Kanton Zürich beteiligt sich mittels Strassenfonds am Grossteil der Kosten. Das Tiefbauamt unterbreitet das Projekt der Bevölkerung zur Mitwirkung.

Die Wülflingerstrasse im Abschnitt Härti bis Abzweigung Neftenbacherstrasse muss saniert werden. Zum Projektperimeter gehört auch noch die Sanierung der anschliessenden Neftenbacherstrasse bis zur Stadtgrenze. Gleichzeitig müssen die Kanalisations- und Werkleitungen erneuert werden. Mit der Gesamtsanierung wird der Rad- und Gehweg auf der Südseite der Wülflingerstrasse gegenüber heute erheblich verbreitert, was zu einer Steigerung des Komforts und der Verkehrssicherheit führt. Zudem werden die Streifen für Fussgänger:innen mit Mittelschutzinseln gesichert. Damit der Knoten Härti so befahren werden kann, wie es die Norm verlangt, wird er ausgeweitet und stadteinwärts wird eine zusätzliche Fahrspur geschaffen. Mittels Lärmschutzmassnahmen wird die Wohnqualität an der stark frequentierten Strasse erhöht. Beim Knoten Neftenbacherstrasse wird eine neue Lichtsignalanlage inklusive Busbevorzugung installiert. Mit der Pflanzung von rund 50 zusätzlichen Bäumen wird der Strassenraum durchgrünt und gestalterisch aufgewertet.

Die neu konzipierte und gestaltete Buswendeanlage Härti wird Platz für zwei Doppelgelenkbusse bieten. Neue Grünflächen mit Staudenpflanzungen und rund 25 Bäume brechen dabei die bestehende grosse Betonfläche auf und sorgen für eine bessere Aufenthaltsqualität und Beschattung.

Für die Weiterbearbeitung des Projekts hat der Stadtrat 850'000 Franken bewilligt. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Kostenschätzung auf 17 bis 26 Millionen Franken. Weil die Wülflinger- und die Wässerwiesenstrasse als überkommunale Strassen und die Neftenbacherstrasse als übergeordnete Radroute klassiert sind, wird ein erheblicher Teil der Kosten über den Strassenfonds des Kantons Zürich finanziert.

Der Bau ist in Koordination mit weiteren notwendigen Nachbarprojekten vorgesehen und erfolgt ab 2030. Für das Strassenbauprojekt ist ein öffentliches Mitwirkungsverfahren nach § 13 des Strassengesetzes vorgesehen. Die Auflagefrist dauert von Freitag, 21. März bis Montag, 21. April 2025.