Mit einer Immobilienstrategie hat die Stadt letztes Jahr für ihre Freizeitanlagen einen Sanierungsplan erstellt. Für das Quartierzentrum Veltheim hat der Stadtrat nun im Rahmen dieses Plans 130 000 Franken für die notwendigen Instandhaltungsarbeiten bewilligt und 117 000 Franken aus dem Hedwig und Zygmunt Luciak-Fonds freigegeben, um die Scheune im Westen des Gebäudes ganzjährig für die Bevölkerung benutzbar machen zu können.

Die Stadt Winterthur ist Besitzerin von vierzehn Freizeitanlagen. Sie alle dienen der Bevölkerung als Treffpunkte und nehmen eine wichtige Rolle im Winterthurer Quartierleben ein. Da viele der Anlagen Erneuerungsbedarf aufweisen und zum Teil den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen, hat die Stadt Winterthur 2021 eine Immobilienstrategie entwickelt, welche die etappenweise Sanierung der Freizeitanlagen in den nächsten zehn Jahren vorsieht. Im Rahmen dieser Immobilienstrategie hat der Stadtrat nun die Instandsetzung und Nutzungserweiterung des Quartierzentrums Veltheim mit Gesamtkosten von 247 000 Franken beschlossen.

Das Quartierzentrum Veltheim, ein ehemaliges Feuerwehrhaus, ist im kommunalen Inventar der schützenswerten Objekte aufgeführt. Das Gebäude ist generell in einem guten Zustand und besteht aus zwei Teilen: einem Massivbau im Osten und einem Westteil mit Scheunencharakter. Der Scheunenteil ist momentan in der kalten Jahreszeit nur sehr eingeschränkt nutzbar, da er nicht gedämmt ist und über keine Heizung verfügt. Seitens der Nutzerschaft des Quartierzentrums besteht aber eine erhebliche Nachfrage, diesen Raum auch in den Wintermonaten nutzen zu können. Mit einer neuen Stückholzheizung, die nur bei Bedarf zur Anwendung kommt, und der Abdichtung des Scheunentors hat die Stadt nun in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Denkmalpflege und des gebotenen Energiestandards eine Lösung gefunden, die eine ganzjährige Nutzung möglich macht. Weiter führt die Stadt im Massivbauteil eine Feuchtigkeitssanierung im Keller durch und ersetzt bestehende Beleuchtung durch energiesparende LED-Lampen. Die dazu nötigen Aufwendungen für diese Nutzungserweiterung in der Höhe von rund 117 000 Franken werden zu Lasten des Hedwig und Zygmunt Luciak-Fonds beantragt. Dieser Fonds bezweckt die Unterstützung kultureller, schulischer und sportlicher Belange im Stadtteil Veltheim, die einer breiten Bevölkerung zugute kommen und von der öffentlichen Hand nicht finanziert werden können oder dürfen. Die restlichen 130 000 Franken für die Instandhaltung und Instandsetzung des Hauptgebäudes gelten als gebundene Ausgaben.