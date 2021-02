Nach einer ersten Ankündigung um die Feiertage geht es weiter auf dem Weg zu einer effizienten und effektiven Kartonabholung. Zur grossflächigen Information landet diese Woche ein Flyer mit den drei Karton-Entsorgungstypen in allen Winterthurer Briefkästen. Eine konsequente Umsetzung dieser Regeln ist massgeblich, denn zukünftig wird nur noch korrekt bereitgestellter Karton mitgenommen.

Mit dem richtigen Bereitstellen des Kartons durch die Bevölkerung ist ein sehr wichtiger Teil in der Entsorgungskette bereits getan. Um dies besser bekannt zu machen, hat der Entsorgungsdienst drei Karton-Entsorgungstypen ins Leben gerufen.

Typ 1 stapelt den flach gedrückten Karton und bündelt diesen mit Schnur zusammen

Typ 2 stellt den Karton in eine oben offene Kiste und verschnürt diese mit einer Schnur

Typ 3 verstaut den gefalteten oder zerkleinerten Karton lose in die braunen Container

Ein Flyer mit diesen Informationen wird diese Woche in alle Haushalte und Gewerbebetriebe in Winterthur verteilt. Ausserdem wurden die Hausverwaltungen bereits informiert. Die Winterthurer Bevölkerung wird angehalten sich jeweils für einen der drei Karton-Entsorgungstypen zu entscheiden.

In Zukunft wird nur noch korrekt bereitgestellter Karton durch die Entsorgungsdienste Winterthur entsorgt. Falsch bereitgestelltes Material wird in einer ersten Phase mit einem Rückweisungskleber versehen, um zu informieren, wieso dieses nicht mitgenommen wurde. In den Folgetagen wird aber auch dieser Karton mit einer Extra-Tour abgeholt. In einer zweiten Phase wird die Entsorgung Winterthur versuchen, Hinweise auf die Verursachenden zu finden und notorische Falschentsorger persönlich anschreiben.

Es ist klar, dass es wohl einige Wochen dauert, bis sich die Winterthurerinnen und Winterthurer an die Vorgaben gewöhnen. Mit diesem kleinen Zusatzaufwand in der Bereitstellung kann jedoch die Sammlung wieder effizient und effektiv gestaltet und die stetig steigende Kartonmenge bewältigt werden.