Inbetriebnahme der temporären Turnhalle im Tössfeld

Nach dem Aufrichten des Holzelementbaus im vergangenen Juli wurde im Sommer und Herbst 2024 der Innenausbau der temporären Turnhalle Tössfeld realisiert. Anschliessend konnte im November und Dezember die Halle mit den notwendigen fix eingebauten und mobilen Turngeräten ausgestattet werden. So können nun die Schüler:innen und Vereine wieder ihren sportlichen Aktivitäten im Tössfeld nachgehen. Die Sportvereine kehren ab Mitte Januar in die Halle zurück. Die Schule nimmt nach den Sportferien den Turnunterricht beim Schulhaus Tössfeld wieder auf.

Die neue, temporäre Turnhalle, die letzten Sommer als Ersatz für die durch den Brand verlorene Turnhalle auf dem Schulareal Tössfeld erstellt und bis Ende Jahr ausgerüstet wurde, kann für die Schule und Vereine planmässig freigegeben werden. Der Holzelementbau geht somit nur eineinhalb Jahre nach dem Brandereignis in Betrieb und steht mit dem gewohnten, vollen Angebot wieder zur Verfügung.

Die Abteilung Schulbauten des Departements Schule und Sport und das Amt für Städtebau des Departments Bau und Mobilität konnten zusammen mit den involvierten Planungsbüros in Rekordzeit einen Ersatz für die Turnhalle realisieren. Mit der Wiederaufnahme der Vereinstrainings ab Mitte Januar kann – nebst den diversen Riegen des Turnvereins Töss – auch das Kunstturn-Trainingszentrum Winterthur in seine langjährige Trainingsstätte zurückkehren. Nach den Sportferien werden auch die Schüler:innen der Schule Tössfeld ihre Schulsportlektionen wieder in der Halle vor Ort besuchen können.