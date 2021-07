Dieses Jahr hat coronabedingt eine alternative Form der traditionellen Töss-Stafette stattgefunden. Die Beteiligung war dennoch sensationell. Vom 8. bis 30. Juni 2021 haben 833 Teams aus dem ganzen Kanton Zürich die Laufstafette auf dem eigenen Schulareal durchgeführt und sich gegenseitig gemessen.

Nach der Absage der Töss-Stafette vor einem Jahr gab es dieses Jahr eine Lösung, an der fast gleich viele Schülerinnen und Schüler der 4. bis 9. Klasse teilgenommen haben, wie bei den bisher traditionellen Durchführungen auf dem Reitplatz. Insgesamt 2687 Kinder und Jugendliche aus 28 Gemeinden und Städten des Kantons Zürich haben an dieser alternativen Form teilgenommen. Klassen von Flurlingen bis Mettmenstetten waren mit dabei, wobei 41 Prozent der Teams aus der Stadt Winterthur kamen.

Pro durchgeführte Laufstafette haben die 3er und 4er Teams jeweils eine Distanz von 2,4 Kilometern auf dem eigenen Schulareal absolviert.

Die Laufzeiten wurden von den Lehrpersonen laufend online eingetragen. Die Teams konnten dadurch in diesem Jahr mehrmals teilnehmen und sich so verbessern und eventuell Plätze in der Rangliste gutmachen. Über die Hälfte der Teams haben die Töss-Stafette mehr als einmal durchgeführt, wovon ein paar Teams bis zu sechs Mal an den Start gingen. Die definitive Rangliste ist auf stadt.winterthur.ch/schulsport zu finden.

Die Töss-Stafette ist seit Jahren einer der grössten Schulsportanlässe im Kanton Zürich. Dank der Zürcher Kantonalbank, die diesen Schulsport-Anlass seit vielen Jahren unterstützt, konnten die Klassen auch dieses Mal ohne Startgeld teilnehmen.

Im nächsten Jahr wird die Töss-Stafette hoffentlich wieder in traditioneller Form am 21. Juni 2022 auf dem Reitplatz in Winterthur stattfinden können.