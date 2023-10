Hundert Bäume für Partnerstadt La Chaux-de-Fonds

Die Stadt Winterthur spendet ihrer langjährigen Partnerstadt La Chaux-de-Fonds hundert Bäume zur Unterstützung bei der Bewältigung der schweren Sturmschäden vom vergangenen Juli.

Am 24. Juli 2023 wurde die Stadt La Chaux-de-Fonds von einem verheerenden Unwetter getroffen, das ein Todesopfer und zahlreiche Verletzte gefordert und enorme Schäden verursacht hat. In der Folge brachte die Stadt Winterthur ihre Solidarität mit der Partnerstadt zum Ausdruck und bot ihre Unterstützung bei der Bewältigung des Ereignisses an. Im Rahmen des Schweizerischen Städtverbandes bat La Chaux-de-Fonds insbesondere um Beiträge zur Wiederanpflanzung der 1500 Bäume, die vom Sturm geknickt oder entwurzelt worden waren.

Die Städte Winterthur und La Chaux-de-Fonds pflegen seit 1981 auf verschiedenen Ebenen eine Städtepartnerschaft. Auch im Zeichen dieser partnerschaftlichen Verbundenheit hat der Stadtrat von Winterthur entschieden, La Chaux-de-Fonds bei der Bewältigung der Sturmschäden substanziell zu unterstützen. Er hat darum eine finanzielle Zuwendung von 150 000 Franken gesprochen. Diese Summe ermöglicht La Chaux-de-Fonds die Anschaffung und Wiederanpflanzung von insgesamt einhundert Bäumen.

