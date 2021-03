Borkenkäfer und der Winterthurer Wald Ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Waldökosystems sind Borkenkäfer. Zu ihnen gehört der Buchdrucker. Der erwachsene Käfer ist rund 5 mm lang, brütet in der Rinde und befällt praktisch ausschliesslich Fichten. Eine gesunde Fichte kann anfliegende Borkenkäfer durch Harzfluss abwehren. Normalerweise besiedelt der Käfer darum kranke oder frisch gefallene Bäume. Bei günstigen Bedingungen kann es beim Buchdrucker aber zu Massenvermehrungen kommen. Ist die Käferdichte sehr hoch, können die Tiere auch gesunde Bäume besiedeln. Der intensive Frass der Larven und Jungkäfer unter der Rinde unterbricht den Saftstrom und die befallenen Bäume sterben ab. Mit 2693 Hektar Waldfläche ist Winterthur die waldreichste Stadt der Schweiz. Rund 40 Prozent des Gemeindegebietes sind mit Wald bedeckt. Die Stadt besitzt mit 1690 Hektar den grössten Waldanteil. Die übrigen Waldgebiete sind im Eigentum von Kanton, Korporationen oder privaten Waldeigentümern. Seit 2018 verzeichnen die Wälder in Winterthur aber auch in der gesamten Schweiz und dem benachbarten Ausland einen intensiven Befall durch Borkenkäfer. Die angerichteten wirtschaftlichen Schäden sind gross.