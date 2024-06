Höhere Versorgungssicherheit für die Winterthurer Bevölkerung

Was ist ein Transformator? Ein Transformator in einem Unterwerk ist eine Anlage, welche die Spannung (Volt) auf die nächsttiefere oder nächsthöhere Spannung umwandelt. Die elektrische Energie kommt in Winterthur mit einer Hochspannung (110’000 Volt) aus dem Vorliefernetz in den Unterwerken an und wird mit Hilfe der Transformatoren auf Mittel- und anschliessend auf Niederspannung heruntertransformiert. So kann die elektrische Energie mit der richtigen Spannung anschliessend in die Haushalte verteilt werden.