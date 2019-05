Das Zivilstandsamt der Stadt Winterthur erweitert das bisherige Angebot an Trauzimmern im Jahr 2020 probeweise mit Lokalitäten im Casinotheater und in der Alten Kaserne Kulturzentrum Winterthur.

Das Angebot der bestehenden Trauzimmer im Superblock und in der Villa Lindengut wird während des kommenden Jahres im Rahmen eines Pilotprojekts mit Trauzimmern im Casinotheater und der Alten Kaserne Kulturzentrum erweitert. Die Stadt möchte mit diesem Angebot die Attraktivität von Winterthur als Trauungsort stärken. Für die Brautpaare besteht die Möglichkeit, aber keine Pflicht, die Feierlichkeiten anschliessend in den entsprechenden Lokalitäten weiterzuführen. Die neuen Trauzimmer im Casinotheater Winterthur und der Alten Kaserne werden im Jahr 2020 an je vier Samstagen für Trauungen angeboten. Die genauen Termine sind ab sofort hier (auch Bildmaterial) einsehbar.